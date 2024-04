Riccione, un cane al guinzaglio gli taglia la strada. Frattura alla rotula per il runner

Durante una giornata di festa una corsetta lungo la ciclabile attrae molti amanti dello sport. Tuttavia lo scorso 25 aprile la corsa di un riccionese è terminata al pronto soccorso per via di un singolare incidente. L’uomo stava procedendo di corsa, quando un cane tenuto al guinzaglio allungabile, improvvisamente ha attraversato la strada, causandone la caduta e provocandogli una frattura alla rotula. La padrona del cane, apparentemente distratta, non ha immediatamente realizzato l’accaduto, ma è stata veloce nell’accertarsi delle condizioni della persona ferita. Tuttavia, date le circostanze e il nervosismo dell’uomo, non sono stati scambiati dati personali.

Il ferito ha deciso di rivolgersi ai social media nella speranza di individuare la donna: «Cercasi testimoni, ragazza con cane, 25 aprile, ore 11, a Riccione ciclabile del porto, di fronte al Birrodromo», recita il suo appello. «Non voglio incolpare nessuno, ma semplicemente rintracciare la persona coinvolta per comprendere meglio quanto accaduto. Spesso questi episodi accadono perché non esiste una normativa precisa sull’utilizzo dei guinzagli lunghi, che lasciano libertà al cane di allontanarsi. E anche sull’utilizzo delle piste ciclabili la normativa è molto vaga. L’uomo ora spera che qualcuno possa fornire informazioni utili per risolvere questa situazione in modo pacifico e costruttivo, senza alimentare controversie o polemiche.