Riccione, tragedia all’incrocio: si spegne la 18enne ferita nell’incidente con lo scooter

Non ce l’ha fatta Chiara Bacchini, la studentessa 18enne rimasta gravemente ferita nello scontro tra il suo scooter e un’auto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio tra via Castrocaro e via Monte Bianco. La giovane è deceduta all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata d'urgenza in elicottero e poi ricoverata in Rianimazione. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dello schianto avvenuto all’incrocio, al vaglio l'ipotesi di una mancata precedenza. Aperto un fascicolo per omicidio colposo.