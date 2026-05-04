Riccione, tragedia all’incrocio: si spegne la 18enne ferita nell’incidente con lo scooter

Rimini
  • 04 maggio 2026
La polizia locale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto
La polizia locale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto

Non ce l’ha fatta Chiara Bacchini, la studentessa 18enne rimasta gravemente ferita nello scontro tra il suo scooter e un’auto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio tra via Castrocaro e via Monte Bianco. La giovane è deceduta all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stata trasportata d'urgenza in elicottero e poi ricoverata in Rianimazione. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dello schianto avvenuto all’incrocio, al vaglio l'ipotesi di una mancata precedenza. Aperto un fascicolo per omicidio colposo.

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