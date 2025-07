Riccione. Torna in mare Elly, la tartaruga adottata dai nipoti della Schlein in vacanza

Una tartaruga adottata in omaggio alla zia Elly Schlein. E’ il regalo simbolico che hanno voluto fare i nipoti della segretaria del Pd in vacanza in Romagna.

Giovedì 24 luglio alle 5.30 del mattino, sulla spiaggia libera del Marano di Riccione (altezza bagno 133), una tartaruga marina della specie Caretta caretta tornerà in libertà dopo essere stata curata per mesi presso il Centro di Recupero della Fondazione Cetacea. L’esemplare adulto era stato accidentalmente catturato in una rete da pesca e successivamente affidato alle cure degli specialisti della Fondazione per il recupero e la riabilitazione.

L’adozione simbolica

Durante il periodo di degenza, la struttura ha ricevuto la visita di una famiglia di turisti in vacanza sulla Riviera romagnola. In occasione del compleanno della zia Schlein, i familiari hanno deciso di effettuare una donazione alla Fondazione Cetacea, chiedendo contestualmente di dedicare l’esemplare in cura alla festeggiata.

Come previsto dal programma delle adozioni simboliche dell’organizzazione, la richiesta è stata accettata e la tartaruga ha ricevuto il nome “Elly”, in onore di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.