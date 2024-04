In occasione dei controlli di Pasqua i carabinieri del Radiomobile di Riccione, lungo via Circonvallazione hanno anche sorpreso e sanzionato due tassisti abusivi, nonché il conducente di un pulmino da 21 posti, tutti improvvisatisi Ncc senza alcuna autorizzazione in occasione dei festeggiamenti presso le discoteche del litorale.