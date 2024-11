Riccione. Si accendono le luci del Natale con musica e danze

Oggi pomeriggio alle 17 il Natale ha illuminato viale Ceccarini. Dopo i saluti istituzionali della sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi, è andato in scena lo spettacolo della sassofonista e compositrice Isabella Fabbri con le con i brani del suo album “Elementa”. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, la performance coreografica, diretta da Elena Ronchetti, che ha portato in scena i quattro elementi naturali, seguendo le note di “Elementa”. Quattro ballerini professionisti - Alan Bertozzi, Matteo Palumbo, Maria Sacchi e Giulia Cesaroni - si sono esibiti su palcoscenici distribuiti lungo il viale. Musica e danza parte di “Riccione Christmas Sea” che animerà le festività natalizie e di Capodanno fino al 24 gennaio 2025. Lo shopping natalizio è stato arricchito dalle proposte culinarie del Riccione Christmas Food Village - promosso da Consorzio viale Ceccarini, Associazione Riccione Alba e Comitato viale Dante -, allestito nelle caratteristiche casette in legno distribuite lungo viale Ceccarini e viale Dante fino al porto canale. Fino al 24 gennaio, sarà possibile scoprire i sapori tradizionali di diverse regioni italiane, accompagnati da birre artigianali del territorio, cocktail, vin brûlé, dolci e castagne.