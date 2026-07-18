Riccione, rapinò un minorenne, arrestato a distanza di anni sul luogo di lavoro

RIMINI. La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane nato in Senegal ricercato perché resosi responsabile del reato di rapina. Nella scorsa giornata, i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato presso il suo luogo di lavoro a Riccione. Era ricercato perché qualche anno fa aveva messo in atto una violenta rapina nei confronti di un minorenne. Nello specifico aveva avvicinato un ragazzo che andava a scuola, minacciandolo con un coltello per poi asportagli lo zaino. Per guadagnarsi la fuga, inoltre, aveva afferrato una bottiglia di vetro puntandola contro il ragazzo.

A seguito di ciò, l’uomo aveva a carico una condanna di quasi due anni e mezzo. Rintracciato, è stato arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale.