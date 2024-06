Riccione. Ragazzini aizzano il cane contro un turista e lo rapinano di notte in spiaggia

Strappi di catenine, di cellulari e portafogli. Sono state almeno tre, le rapine ai danni di altrettanti turisti consumate negli ultimi giorni, tra il lungomare, la spiaggia e la stazione di Riccione. Nordafricani, spesso giovanissimi, gli autori delle aggressioni, nei confronti di turisti in passeggiata serale nei viali della Perla Verde. Baby rapinatori tutti arrestati dai carabinieri di Riccione impegnati in costanti servizi di controllo del territorio.

In manette, quindi, per un colpo consumato nel fine settimana appena trascorso, un 26enne nordafricano. Il giovane è stato fermato in flagranza per furto con strappo, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente. E’ accusato di aver strappato una collanina in oro dal collo di un turista di 18 anni, mentre passeggiava sul lungomare di Riccione. Nel weekend appena trascorso, il ragazzo stava tornando in hotel quando si è visto avvicinare con una scusa dal magrebino che in un’azione repentina gli ha strappato dal collo una catenina d’oro. I carabinieri della sezione radiomobile hanno rintracciato il 26enne alla stazione riconoscendolo grazie alla descrizione fornita dal 18enne rapinato. Sottoposto a perquisizione personale, il magrebino è stato trovato in possesso non solo della catenina del turista 18enne, ma anche di altre 5 catene, ritenute provento di precedenti strappi. Il 26enne aveva anche 35 grammi di hashish nascosti negli slip.

Cane aizzato contro

Diversa ma con medesimo epilogo, la rapina che si è compiuta ai danni di un turista straniero di 30 anni. L’uomo, forse per acquistare dello stupefacente, dopo aver seguito in spiaggia un gruppo di ragazzini nordafricani con un cane, è stato malmenato e rapinato del portafogli e del telefono cellulare. Secondo quanto raccontato ai carabinieri dalla vittima, il gruppo gli avrebbe anche aizzato contro il cane per costringerlo a consegnare il denaro. Per la rapina col cane, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato in stazione solo un 19enne che corrispondeva alla descrizione del presunto rapinatore.

Infine un 18enne, è stato arrestato mercoledì notte per la rapina a due turisti che stavano tornando in hotel in bicicletta. I due giovani sono stati rapinati di un paio di occhiali da sole dal 18enne che li aveva bloccati parandosi davanti all’improvviso. L’aggressore avrebbe tentato anche di farsi consegnare una collanina di perle, però invano. Rintracciato dai carabinieri è stato arrestato ed è in attesa della direttissima.

Baby spacciatore

Infine un altro neo maggiorenne è stato arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente. Mercoledì, al termine di servizi mirati di osservazione i carabinieri l’hanno bloccato dopo che aveva venduto della droga. Quando il 18enne ha visto i carabinieri ha tentato di scappare scagliando la bicicletta contro un militare. Aveva in tasca 21 dosi di cocaina già confezionate, occultate all’interno di una confezione in plastica e la somma di denaro contante di oltre 250 euro. La droga ed il denaro, ritenuto provento di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa della direttissima.