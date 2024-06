Riccione, punta un coltello a un turista per rapinarlo: arrestato 18enne

Nel corso del fine settimana appena trascorso, con più precisione nella notte tra sabato e domenica, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Riccione in flagranza dell’ipotesi di reato di rapina, un diciottenne che si era fatto consegnare, sotto minaccia di un coltello, una sigaretta elettronica da un turista ventenne che transitava in piazzale Roma, a Riccione. All’arrivo dei militari dell’Arma il ragazzo di origini nordafricane, pur essendosi disfatto dell’arma che veniva in breve tempo rinvenuta in un’aiuola vicina e sequestrata, è stato riconosciuto dalla vittima e, pertanto, bloccato e dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il giovane veniva portato al carcere di Rimini dove, nella giornata di domenica, al momento dell’ingresso ha aggredito con una testata uno dei carabinieri di scorta. Per quest’ultimo episodio il 18enne è stato altresì denunciato per l’ipotesi di reato di lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma hanno anche denunciato in stato di libertà un quarantenne, indiziato del reato di furto aggravato, poiché si sarebbe introdotto all’interno di un punto di ristoro nel centro di Riccione ove, dopo aver presumibilmente forzato un distributore automatico, tentava di allontanarsi con diversi prodotti sottratti dallo stesso, una straniera di 35 anni che tentava di asportare, da un centro commerciale di Morciano, una serie di prodotti per la cosmesi, e tre utenti della strada, risultati positivi alla prova etilometrica, per guida in stato di ebbrezza alcolica, provvedendo alla sospensione delle relative patenti di guida.