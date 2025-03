Riccione. Pubblicità nazionale, il Comune spende 440mila euro. L’opposizione: “Cifra astronomica”

«Ancora una volta si usa il “decidi et impera” piuttosto che aprirsi al confronto», così il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Paolini apre un nuovo punto di discussione rispetto alla gestione dei fondi pubblici. Il consigliere fa riferimento alla procedura “finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un operatore economico per l’affidamento dei servizi di pianificazione e delivery pubblicitaria sui principali mezzi di comunicazione nazionali”. Un investimento da 440mila euro ritenuto «eccessivo e poco trasparente».

«Con questa cifra investita in comunicazione - attacca - Riccione dovrebbe essere la meta preferita anche dai cinesi, visto la cifra astronomica. Ma è stata fatta una strategia turistica di comunicazione? Il problema non è solo politico, ma anche morale e va valutato in una sfera ben più ampia».

Nel corso del 2025, l’amministrazione ha investito significativamente nella comunicazione e nel marketing per rafforzare la visibilità della città e promuovere la sua immagine come destinazione turistica di tendenza. Uno dei contratti principali riguarda appunto il servizio di pianificazione e delivery pubblicitaria stigmatizzato da Paolini. L’appalto prevede una specifica programmazione sui mezzi Above The Line (Atl), con un focus sulla promozione di eventi e attività culturali. «L’affidamento avverrà tramite una procedura aperta, la durata dell’accordo quadro sarà fino al 31 dicembre 2025 - si legge nel documento - permettendo all’amministrazione di intervenire con flessibilità nell’attuazione della strategia di comunicazione».

Il Museo sui social

Parallelamente, il Comune ha affidato il servizio di gestione dei social media per la città, la Biblioteca comunale e il Museo del Territorio a Valentina Luca. Questo incarico, per un valore complessivo di 25.844 euro, prevede la creazione di contenuti originali, la gestione di piani editoriali su piattaforme come Facebook e Instagram, e la promozione degli eventi e delle attività culturali in corso. Il contratto, che si estende fino al gennaio 2026, «si inserisce in una strategia di comunicazione multicanale per raggiungere diversi target e aumentare il coinvolgimento della comunità».

La promozione turistica

Un altro importante affidamento riguarda il marketing e la comunicazione strategica, per il quale l’amministrazione ha scelto il professionista Erik Fiorello con un incarico di 138mila euro, in due tranche per due anni, per «la promozione turistica della città, con attività di brand partnership e la pianificazione di eventi strategici».

Una proroga importante riguarda la gestione social della città per la promozione turistica, che rimane affidata a Radio Bakery Srls. Questo servizio, in scadenza a febbraio 2025, grazie ad una proroga di due mesi, è stato esteso fino al prossimo 21 aprile. Il costo si divide in due voci principali: 12.200 euro per il servizio di gestione dei social media e 14.880 euro per le attività di sponsorizzazione, portando il totale a 27.080 euro. Questo rinnovo si inserisce nel quadro della strategia di comunicazione continuativa e mirata, già avviata con il contratto precedente da 97.209,60 euro per il primo anno.

Marketing

Senza dimenticare il progetto di marketing affidato a Kpmg che riguarda la creazione del Piano strategico di marketing e brand strategy per la città. Il piano comprende la definizione di strategie per il rilancio del brand “Riccione”, con l’inserimento di metodologie innovative. L’importo dell’affidamento è di 85.400 euro (Iva inclusa), la scadenza fissata al 31 dicembre 2024 con la consegna del progetto.