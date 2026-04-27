Riccione, prende a martellate il finestrino di una Mercedes per rubare degli occhiali: 50enne arrestato

I Carabinieri della compagnia di Riccione hanno arrestato un 50enne di origini toscane, indagato per furto. A seguito di una segnalazione di cittadini al 112, gli equipaggi dell’Aliquota Radiomobile, guidati dall’elicottero, lo hanno bloccato mentre fuggiva in bicicletta in via Manfroni. Poco prima aveva infranto a colpi di martello i cristalli di una Mercedes. Perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di occhiali appena sottratti dall’abitacolo, immediatamente recuperati e restituiti al proprietario.