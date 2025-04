Riccione. Parcheggi, nuove aree a pagamento e raddoppiano i costi in alcune vie

Cambia il sistema di sosta in città. Il piano della giunta prevede l’istituzione di nuove aree di parcheggio a pagamento con l’obiettivo di intensificare la rotazione a beneficio di attività commerciali ed esercizi pubblici. Prevista anche la modifica delle tariffe in vigore per il 2025 in alcune aree di sosta.

Tra le principali novità, si segnala l’introduzione di nuovi parcometri in piazzale Amendola (lato mare) per un totale di 31 posti auto, piazzale Caduti di Cefalonia (lato Rimini) con 21 posti e viale Mogadiscio (lato Rimini) con 13 posti. Qui la tariffa oraria sarà di 0,60 euro all’ora, tempo di sosta massima consentita 5 ore.

Il piano prevede inoltre l’aumento della tariffa oraria da 0,60 a 1,20 euro con l’aumento del tempo massimo di sosta da 3 a 5 ore nelle aree parcometri di viale Dei Mille (lato monte), parcheggio Verità e viale Ceccarini (da viale Dei Mille e viale Vittorio Emanuele II). In piazza Unità aumentano i parcheggi a pagamento da 40 a 64, con una tariffa oraria di 0,60 euro all’ora e un’estensione del tempo massimo di sosta da 3 a 5 ore. In tutte le aree sopracitate i parcometri saranno attivi dalle 8 alle 24, da Pasqua fino al 30 settembre e dalle 8 alle 20 dall’1 ottobre alla Pasqua di ogni anno. In queste zone saranno utilizzabili i grattini prepagati e gli abbonamenti.

Nel nuovo parcheggio di servizio all’ospedale Ceccarini ci saranno 198 posti auto. Le fasce vanno dai 10 centesimi per 20 minuti, 50 centesimi per la prima ora, 60 centesimi per tutte le ore successive. Il parcometro sarà in funzione tutti i giorni dalle 8 alle 18 e non saranno validi gli abbonamenti o i grattini prepagati.