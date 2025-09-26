Riccione, Moto Club Berardi, un libro in occasione dei 90 anni

MISANO ADRIATICO. Una storia lunga decenni che ha il sapore delle moto e della strada. Nei giorni scorsi è stato presentato il libro “Amedeo Ronci, mitico presidente del Moto Club “Celeste Berardi” di Riccione”, scritto da Fosco Rocchetta per La Piazza Editore. Il 2025 coincide con il 90esimo anniversario del moto club che dal 2002 ha come presidente Enio Battarra. Ronci è stato presidente per 41 anni, dal 1948 al 1989. Titolare di un mulino, merita di essere celebrato, sono le parole di Battarra «per aver svolto un ruolo primario e stimato ben oltre i confini locali, e per le sue indubbie doti organizzative, associate sempre a modi semplici e umili» contribuendo alla riuscita di tante manifestazioni anche di livello internazionale. Il suo moto club agli inizi degli anni ‘70 contava oltre mille associati. Il libro riporta alla memoria un periodo storico fantastico: Motogiro d’Italia, Mototemporada Romagnola, 200 miglia di Imola, la prima corsa nel circuito Santa Monica nel 1972... Eventi resi ancor più spettacolari dalla bravura e dal coraggio di piloti come Agostini, Pasolini, Provini, Venturi, Hailwood... Per info e acquisto copie: motoclubberardi@libero.it.