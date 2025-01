Riccione. Lazza in concerto al parco degli Olivetani. Debutta “Versus” nuovo festival d’estate

Eccezion fatta per i tantissimi eventi organizzati da Radio Deejay in piazzale Roma, Riccione non ha mai avuto un festival di musica tutto suo.

Ma dall’estate del 2025 Versus potrebbe colmare questa lacuna. E se gli eventi di Deejay sono sempre stati gratuita, per volere dell’amministrazione riccionese, le cose dovrebbero cambiare a partire dalla prossima estate. L’organizzazione di un festival musicale che uscisse dagli schemi di Deejay e portasse a Riccione una clientela importante e più “qualificata” è sempre stata un pallino dell’ex consigliere comunale Andrea Delbianco che più volte aveva suggerito agli amministratori di lavorare su una manifestazione di livello ma, soprattutto, a pagamento. Ecco dunque la novità di Versus affacciarsi all’orizzonte. Un festival del quale, per ora, si sa davvero poco, se non che ha scelto il parco degli Olivetani come palcoscenico. Ma ha iniziato sicuramente dall’alto, visto che quello di Lazza è un nome di primissimo piano nel panorama della musica italiana. E presto si potrebbero aggiungere altri artisti importanti.

I biglietti

Inutile dire che l’annuncio ufficiale ha scatenato l’attesa per l’acquisto dei biglietti, per ora disponibili solo su Ticketone per i primi cinque giorni a partire da oggi, 30 gennaio, alle ore 14, mentre saranno disponibili presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati da martedì 4 febbraio dalle 11.