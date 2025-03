Riccione. La presunta incompatibilità della Tosi come consigliera all’ordine del giorno al prossimo Consiglio comunale

Il casus belli riguardante la presunta incompatibilità della consigliera Renata Tosi accende nuovamente gli animi in viale Vittorio Emanuele. Inserito come ultimo punto all’Ordine del Giorno del Consiglio comunale di domani, doveva essere discusso in Commissione Controllo e Garanzia lunedì. Fatto sta che la pratica non è stata trattata e approderà in aula senza discussione. Questa era rimasta in sospeso nella seduta del 27 giugno scorso, in attesa del parere affidato al Ministero dell’Interno, con una decisione finale attesa nella prossima seduta. «Io ho assegnato la pratica, durante la conferenza dei Capigruppo, alla Commissione, - spiega il presidente del Consiglio Simone Gobbi - ma, al momento della discussione, si sono alzati tutti e se ne sono andati». La convocazione spettava infatti al consigliere Stefano Paolini: «La commissione ad hoc che avrebbe dovuto trattare il caso specifico, io l’ho convocata, ma è stata fissata al 31 marzo, a discussione consigliare avvenuta». La sensazione di Paolini è che «la questione è stata presentata in modo forzato all’interno dell’agenda del Consiglio comunale, il che ha portato a un mancato approfondimento».

Il Consiglio comunale aveva avviato una discussione sulla presunta incompatibilità della consigliera Tosi per una causa legale pendente tra lei e il Comune, riguardante il rimborso di 81mila euro di spese legali anticipate nell’ambito della sua contestazione alla realizzazione del Trc. A dirimere la questione era stato interpellato anche il Ministero.