Riccione, la morte di Silvia Casadei, quartiere Abissinia in lutto: «Sempre pronta ad aiutare»

Se n’è andata mercoledì Silvia Casadei, che a 59 anni ha dovuto salutare per sempre i suoi cari e suoi amici, vinta da un male che non le ha dato scampo. Tutti all’Abissinia, il suo quartiere, la conoscevano. Assieme al fratello Gianluca aveva una oreficeria in viale San Martino e, sarà perché in quella zona ci si conosce tutti, ha lasciato un gran vuoto tra i colleghi. Sulla vetrina dell’attività c’è un cartello con la triste notizia che ha “scatenato” l’afflato nei confronti dei suoi cari. Sui social si legge tanto cordoglio per una donna che si è fatta voler bene.

«Era speciale, pensi che non ci aggiornava sull’aggravarsi della sua salute, per non farci preoccupare – racconta il fratello Gianluca –. In negozio era precisa, condividevamo questa passione per l’oreficeria, eravamo molto uniti. Era gioviale, gentile, non aveva figli ma sapeva dedicarsi agli altri, se c’era da aiutare qualcuno lei era in prima linea. Come quella volta che entrò nella nostra attività una cliente che aveva avuto problemi di salute, Silvia l’aveva presa a cuore e si occupò del suo ricovero personalmente, oltre che a trovare gli assistenti sociali per il supporto. La sua vita ha tanto aiutato, era portata. Tantissime sono state le dimostrazioni di affetto che ho avuto proprio perché Silvia era eccezionale».

Una donna che si rendeva partecipe anche per il proprio quartiere: «Era collegata al comitato d’area, sempre gentile e solare – racconta la consigliera di Riccione col Cuore Federica Torsani –, spesso ci aiutava durante l’organizzazione di eventi o iniziative, mettendosi a disposizione con piacere. Se poteva, aiutava sempre».

Per un quartiere in cui ci si conosce tutti, la dipartita di una sola persona ha un effetto di commozione particolare, è come se si sconvolgesse un cauto equilibrio che sa di casa, di conforto, di famiglia. «Il tuo sorriso e la tua gentilezza rimarranno sempre tra i ricordi più belli. Ci uniamo al dolore della famiglia. Buon viaggio Silvia», questo è l’accorato commiato che l’associazione Abissinia affida ad un post social seguitissimo e condiviso.

Silvia lascia il marito Antonio, i fratelli Gianluca e Lara. I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, alle 15, alla Chiesa Stella Maris a Fontanelle.