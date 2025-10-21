Riccione. La Fondazione Carim mette all’asta Villa Mussolini

Riccione rischia di “perdere” uno dei suoi luoghi simbolo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di mettere in vendita Villa Mussolini, avviando la procedura di cessione senza incanto delle quote sociali della Riminicultura S.r.l., società interamente proprietaria del complesso di viale Milano. L’avviso, pubblicato nei giorni scorsi, prevede la presentazione di offerte “irrevocabili” entro il 30 ottobre 2025. La vendita del 100% delle quote rientra nella strategia di razionalizzazione del patrimonio immobiliare perseguita dalla Fondazione, che punta a concentrare risorse sulle proprie attività istituzionali. Un’operazione che riapre il dossier sul futuro di uno dei principali poli culturali della città.
Villa Mussolini, vincolata ai sensi del Codice dei beni culturali, resta infatti destinata a funzioni pubbliche e museali.