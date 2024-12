Riccione. Il Pd: “Grandi opere, ora serve un piano realistico sui finanziamenti, definire tempi e impegni da assumere”

“E’ necessario redigere un Piano realistico di finanziamento delle grandi opere”. A chiederlo all’amministrazione comunale di Riccione è Riziero Santi, segretario del Pd, che senza troppi giri di parole chiede questo piano affinché sia “garantito e certificato il pieno svolgimento e la realizzazione di quelle opere ritenute strategiche per la legislatura, come, in primis, la riqualificazione del viale Ceccarini, del Porto e del lungomare Sud”. Non solo. Santi spiega anche che “l’altro grande tema su cui la Direzione comunale del Pd impegna i propri amministratori riguarda la Pianificazione urbanistica in quanto assume un valore strategico per le sue implicazioni e perché serve a cambiare il volto e a dare slancio alla città, dal punto di vista ambientale, economico e sociale”. Per questo motivo, la Direzione, che ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio comunale 2025, dà mandato alla Segreteria e al Gruppo Consigliare di “chiedere alla Coalizione di maggioranza di aprire e chiudere in tempi certi e rapidi una verifica dell’attività amministrativa di metà legislatura. La verifica servirà per fare il punto e compiere una valutazione dei risultati conseguiti e della performance dell’amministrazione, individuando punti di forza e punti di debolezza e le aree che necessitano di miglioramenti”. Ma soprattutto “la verifica dovrà mettere a fuoco gli obbiettivi strategici da raggiungere entro la legislatura, definendo tempi e impegni da assumere, con il coinvolgimento delle diverse parti interessate, stakeholder, e rappresentanti della società civile per avere una prospettiva più ampia e per raccogliere opinioni e suggerimenti”.