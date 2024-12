Riccione. Il Metromare ancora a caccia del tracciato «Espropri, così siamo pronti a fare ricorso»

«Nessuno ci ha interpellato, nessuno ci ha chiesto nulla, o ci ha convocato ad alcuna riunione». E’ l’avvocato dei Ceschina, Cinzia Giugno, ad intervenire sul progetto del prolungamento sud del Metromare. Si tratta del nodo centrale, che di fatto per ora sta bloccando la redazione del progetto, il cui termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2025, e che - aveva spiegato qualche giorno fa il presidente di Pmr Stefano Giannini - «non è pronto: abbiamo avuto un confronto con l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. Seguirà (probabilmente la prossima settimana, ndr) un incontro con l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli e i dirigenti, perché nella parte di tracciato dopo il campo Asar, insiste un’area di proprietà degli eredi Ceschina, è una proposta operativa e quindi va tenuta in considerazione». Al momento questi incontri con i proprietari dei terreni interessati non sarebbero stati convocati. L’avvocato precisa quindi un punto: «Credo che non possano prescindere dalla nostra presenza per chiudere il progetto, poi se lo faranno vedremo. Se procederanno agli espropri per la definizione del tracciato senza includerci, noi presenteremo ricorso». Il bando ministeriale per la realizzazione del prolungamento a sud del Metromare, in assenza di un vero e proprio progetto su Riccione rimarrebbe incompleto, non definito. Il tracciato ipotizzato dovrebbe evitare il passaggio su via Vespucci per concentrarsi su un percorso parallelo alla ferrovia. Il principale nodo tecnico riguarda il tratto tra il sottopassaggio di via da Verazzano e il collegamento ferroviario, che includerebbe appunto le proprietà Ceschina.