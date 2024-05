Riccione, i Modena City Ramblers inaugurano il palco di piazzale Roma sabato 1 giugno

Sabato 1 giugno, alle ore 21:30, “Una festa lunga un estate sotto il sole di Riccione” si accende tenendo a battesimo il grande palco di piazzale Roma che guarda il mare, con l’energia esplosiva dei Modena City Ramblers, la storica band nata nel 1991 come gruppo folk irlandese e che da allora ha conosciuto un lungo periodo costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa (il concerto è a ingresso libero).

Il grande palco di piazzale Roma

Il concerto dei Modena City Ramblers inaugura il grande palco di piazzale Roma che accompagnerà la città per tutta l’estate, punto centrale del palinsesto dei grandi eventi di Riccione e centro pulsante dell’estate. In questi giorni si stanno completando gli allestimenti service audio e luci del palco che saranno poi implementati in base alle esigenze dei diversi spettacoli che si succederanno sul palco nel corso dell’estate.

La grande struttura scenica, montata da Geat, ha un fronte palco di 14 metri con una profondità e un’altezza di 12 metri. È dotato di una copertura mobile che può essere abbassata in caso di maltempo mentre le sue torri laterali ospiteranno la brandizzazione della città e degli eventi. Piazzale Roma diventa così il cuore pulsante di Riccione, un luogo di incontro all'aperto dove vivere la città e le sue grandi occasioni. Un'installazione urbana e scenografica che illuminerà l'estate di Riccione fino alla fine della stagione.