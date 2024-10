Riccione, i carabinieri liberano una 98enne dalla badante ubriaca e molesta

A liberare un’anziana donna di 98 anni dalle cattive cure di una badante ubriaca, sono dovuti intervenire addirittura i carabinieri. La donna di 55 anni di origine moldava, è stata arrestata dai militari a Riccione per resistenza a pubblico ufficiale, ma ha alle spalle già una denuncia, presentata nel gennaio di quest’anno a San Benedetto Val di Sambro, per maltrattamenti in famiglia. Era almeno da una settimana che l’anziana, sofferente di una forma di demenza senile, si lamentava con i parenti del comportamento dell’assistente che aveva preso in casa da circa 4 mesi.