Riccione. Eventi estivi a Radio DeeJay. Linus: “Vicenda poco elegante, trattati come il primo che passa, ma ha prevalso il buon senso”

“Sotto il Sole di Riccione” anche quest’estate “suona” RadioDeeJay, che gestirà la direzione artistica degli eventi di agosto. Via libera del Comune dunque all’affidamento degli eventi tramite una procedura di evidenza pubblica che ha visto la partecipazione della sola emittente milanese. La decisione è stata preceduta da un esame accurato da parte di una commissione tecnica composta da esperti dell’amministrazione comunale e dalla New PalaRiccione Srl, che ha ritenuto il progetto presentato da Radio Deejay idoneo a soddisfare le aspettative e le esigenze della città.

«È stata una vicenda francamente antipatica» commenta Linus, il direttore artistico, visto il susseguirsi del tira e molla da parte dell’amministrazione. «Dopo aver tenuto accesa la città che nel frattempo era commissariata (ed è la seconda volta che ci assumiamo questa responsabilità, era già successo 5 anni fa), essere trattati alla pari del primo che passa, non è stata una cosa molto elegante». La mancanza di certezze, l’assenza di un progetto, tante ipotesi che hanno portato anche a qualche ripensamento: «Fino a poco tempo fa eravamo convinti che non saremmo più tornati – racconta -. Poi, quando le chiacchiere sono costrette a lasciare spazio ai fatti, abbiamo ricominciato a parlarci e ha vinto il buon senso e l’affetto reciproco».

«Tutti sanno com’è andata»

C’è stato però chi ha sostenuto RadioDeejay: «Devo ringraziare in particolare le due o tre persone che nell’Amministrazione si sono fatte in quattro per questo risultato: non faccio nomi, ma loro lo sanno e li ringrazio ancora. E anche tutti i riccionesi che ci hanno scritto con ogni mezzo la speranza di riaverci ancora qui. Comunque, il brutto di vivere in un piccolo paese, è che si parla e sparla di tutto e tutti, ma alla fine tutti sanno perfettamente com’è andata».

E dopo essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe, Linus non nasconde l’entusiasmo e quello di tutta la squadra targata DeeJay: «Stiamo lavorando per quest’estate. Insieme alla proposta del bando abbiamo già costruito un palinsesto fatto di programmi radio, concerti ed eventi sportivi. A questi, durante l’estate, aggiungeremo un’importante copertura social. Per chi non lo sapesse Radio Deejay è anche (nettamente) la radio più seguita su Instagram e YouTube. Buona estate a tutti!» conclude.

L’assessore al Turismo, Mattia Guidi commenta: «Siamo entusiasti che a vincere la gara sia stata Radio Deejay, player di massimo livello e prestigio legato oltretutto alla nostra città da una storia di successi e grandi artisti. Sono certo che, con Deejay al fianco in questo nuovo ed ambizioso progetto, faremo grandi cose».