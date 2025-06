Riccione, due arresti per tentate rapine, uno è minorenne

RICCIONE. I Carabinieri della Compagnia di Riccione, unitamente ai colleghi della Stazione di Misano Adriatico, hanno tratto in arresto un 24enne ed un 16enne, entrambi di origine straniera residenti nel Perugino. Sono accusati di essere i responsabili in concorso di tentate rapine aggravate, commesse armati di coltello nei pressi di un locale in viale Torino.

La pattuglia è intervenuta intorno alle 2.00 di notte dopo la chiamata al 112 da parte di un giovane che aveva appena subito un’aggressione da parte di coetanei.

Ii militari, “guidati” dai colleghi della Centrale Operativa rimasti in contatto telefonico con la vittima, sono riusciti rapidamente a individuare i due sospetti che, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di dileguarsi dandosi alla fuga in spiaggia. Dopo un breve inseguimento e nonostante la resistenza opposta, sono stati bloccati e portati in caserma per accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, grazie ai riconoscimenti delle vittime e di testimoni, i due avrebbero tentato una prima rapina, sotto la minaccia di coltello, ai danni di un turista andata a vuoto poiché sprovvisto di denaro e oggetti di valore; poco dopo hanno aggredito un ragazzo strappandogli una catenina che però restituivano al malcapitato poiché rovinata nel corso dell’aggressione.

I presunti autori sono stati quindi tratti in arresto nella flagranza di reato: il maggiorenne è stato associato presso la locale Casa Circondariale come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini mentre il 16enne, su indicazioni di quella dei Minorenni di Bologna, collocato presso il Centro di Prima Accoglienza minorile di Ancona.