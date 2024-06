Riccione, domenica 9 giugno giornata per la raccolta dei rifiuti in spiaggia

Riccione si prepara ad accogliere un evento ecologico organizzato dal Gruppo Hera. Domenica 9 giugno, dalle 10:00 alle 12:30, si potrà partecipare a una sessione di plogging (passeggiata di gruppo con la raccolta rifiuti) sulla spiaggia libera e ad una visita gratuita alla Fondazione Cetacea. L’evento, gratuito e con posti limitati, è dedicato a famiglie con bambini, singoli partecipanti e gruppi scolastici. Durante la mattinata, i partecipanti raccoglieranno rifiuti sulla spiaggia utilizzando guanti e pinze, contribuendo così a mantenere pulita la spiaggia. Successivamente, ci sarà una visita al centro di recupero della Fondazione Cetacea e all’Ospedale delle Tartarughe. Questa attività non solo permette di prendersi cura dell’ambiente, ma offre anche l’opportunità di comprendere l’importanza della conservazione della biodiversità marina. La giornata riccionese sarà infatti l’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’abbandono dei rifiuti, specialmente della plastica, sugli ecosistemi marini. Un’occasione educativa e pratica per riflettere sull’importanza di gesti quotidiani che possono fare la differenza. La challenge, rivolta a famiglie, scuole e gruppi di amici, che ha preso il via lunedì 20 maggio e si concluderà il 30 giugno ha un obiettivo semplice ma importante: compiere insieme 600 azioni green e condividerle per piantare 300 nuovi alberi, contribuendo così alla biodiversità, riducendo le emissioni di CO2 e l’inquinamento, un beneficio per tutti.

Anche partecipare a questo evento è quindi una delle tante azioni green che famiglie e cittadini possono fare, - e condividere - valide per il raggiungimento dell’obiettivo finale della sfida: la realizzazione del nuovo bosco.

Come partecipare

Per iscriversi all’evento gratuito, è sufficiente: compilare un modulo di adesione su questo link , scattare una foto durante la visita che rappresenti l’azione green svolta, pubblicarla su Instagram con l’hashtag #GMMCHALLENGE e una breve descrizione, se si ha il profilo pubblico, se non si ha il profilo Instagram pubblico è possibile inviarla tramite il modulo disponibile sul sito web del Gruppo Hera per le scuole www.gruppohera.it/scuole/gmmchallenge dove si trovano tutte le informazioni sulla sfida. Inoltre è possibile partecipare alla sfida anche scegliendo una o più azioni green da fare in autonomia o in gruppo nel periodo indicato, scattare una foto che rappresenti l’azione e pubblicarla o inviarla come indicato sopra.

Come si stabilisce il vincitore

Sarà il pianeta il vincitore di questa sfida: rer ogni 2 azioni green condivise o inviate, Hera pianterà 1 nuovo albero. Più persone parteciperanno alla sfida più alberi saranno piantati e la ricompensa sarà collettiva. Grazie a questa iniziativa, infatti, saranno piantati fino a 300 nuovi alberi per promuovere la biodiversità, ridurre l’inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2.

Quali azioni green fare

Partecipare al contest è più semplice di quanto si pensi. Basta adottare alcune azioni sostenibili nel periodo indicato. Muoversi a piedi, preferire la bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici anziché l’auto sono scelte che riducono l’impatto ambientale. Pulire una porzione di parco pubblico, partecipare a iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali organizzate dalla #GMMCHALLENGE, ridurre i rifiuti riparando o riciclando oggetti rotti e favorire lo scambio o regalare oggetti, anziché gettarli via, sono passi importanti verso la sostenibilità. Risparmiare acqua ed energia con soluzioni come riduttori di flusso e borracce riutilizzabili è un altro modo per contribuire. Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza e ogni gesto conta nella protezione del nostro Pianeta per le generazioni future.