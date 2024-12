Riccione. Distrugge l’autovelox e risarcisce il Comune con 47.500 euro

Quasi come “Fleximan”, ma invece del flessibile aveva abbattuto il rilevatore di velocità su via Flaminia, vicino alla curva del Fattore, con una serie di calci ben assestati: un gesto costato carissimo all’autore, che ora ha sborsato 47.500 euro a favore del Comune di Riccione a risarcimento del danno procurato nella notte del 20 gennaio scorso. Era proprio il periodo in cui “Fleximan” (si sospetta con numerosi emuli) imperversava nel Nord Italia tranciando di netto i pali degli autovelox: a inizio 2024 il fenomeno si era affacciato in Romagna, e anche Riccione conobbe il suo giustiziere degli apparecchi elettronici. Quello di via Flaminia, fra l’altro, ha rappresentato uno dei pochi casi in cui il responsabile del danneggiamento è stato individuato immediatamente: erano infatti le 23.30 del 20 gennaio e l’uomo, un cittadino italiano che non risiede a Riccione, transitando lungo la strada aveva ben pensato di accostare nei pressi della curva del Fattore e, sceso dall’auto, di prendere a calci l’autovelox, mettendolo di fatto fuori gioco.