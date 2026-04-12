Riccione. Colonia Bertazzoni, trattativa rimandata. E la Cetacea ha già raccolto 2mila firme

RICCIONE. L’ex colonia Bertazzoni torna al centro del confronto, tra raccolta firme e interrogativi sulla trattativa diretta del 10 aprile. Sul futuro dell’area sud, tra Terme e mare, si riapre il tema mentre la Fondazione Cetacea chiede certezze sulla propria permanenza. L ’immobile di viale Torino, inserito fin dagli inizi degli anni Duemila tra i beni pubblici alienabili, è oggi oggetto della procedura avviata dal Comune dopo due aste andate deserte nei mesi scorsi, con una base indicata in 5,89 milioni di euro.
Il passaggio alla trattativa diretta era stato fissato al 10 aprile, con presentazione delle offerte in seduta pubblica.
Proprio su questo punto resta però un elemento di incertezza: secondo fonti attendibili, la seduta non avrebbe prodotto esiti e non è stato ancora reso noto se siano state effettivamente presentate offerte.
Un nodo che mantiene aperti interrogativi sull’effettivo avanzamento della procedura e sui tempi della vendita.