Riccione, cinofili a scuola da addestratori di delfini, falconieri e keeper di animali esotici

RICCIONE. Alla scoperta di tecniche di training multi-specie, grazie ad addestratori di delfini, keeper di animali esotici e falconieri al parco Oltremare di Riccione. In collaborazione con AlfaDog Training Academy, centro di formazione cinofila professionale di Fano, guidato da Davide Marinelli, il family experience park riccionese ha ospitato domenica una delegazione di corsisti che lavorano e operano nel settore dell’addestramento cinofilo, provenienti da tutta Italia. Il gruppo ha scoperto da vicino il mondo professionale degli addestratori e keeper di Oltremare, mettendo a confronto le diverse tecniche nel campo dell’addestramento animale.

«Il parco Oltremare ha da tempo intrapreso un percorso di crescita professionale condividendo obiettivi e progetti di formazione anche rivolti a enti esterni - commenta Patrizia Leardini, COO parchi CE - Gli stessi addestratori si confrontano tra loro periodicamente per capire come affrontare al meglio la gestione quotidiana degli animali, di cui siamo custodi. I comportamenti medico/preventivi sono una delle parti più importanti nel loro lavoro, perché facilitano il dipartimento veterinario nel controllare periodicamente lo stato di salute e benessere delle specie ospitate. È un compito al quale dedichiamo molte energie, e la fiducia che gli animali offrono al nostro staff, ripaga di tutti gli sforzi necessari. Gli incontri con altri enti, come Alfadog, mettono sempre al centro il benessere animale e sono un momento di grande crescita e condivisione».

Proprio sul mondo medical training, Domenica 2 Marzo è in programma un altro workshop di formazione: ‘Train Your Dog like a Dolphin – Medical Training’. In questo percorso si andranno a scoprire le tecniche di addestramento legate ai comportamenti medici, per insegnare agli animali a collaborare attivamente durante esami clinici e procedure veterinarie. L’insegnamento di comportamenti medici è una comune attività quotidiana nella gestione di mammiferi marini, ed è uno strumento essenziale per l’attuazione di una medicina preventiva efficace. Nel percorso organizzato da Oltremare i partecipanti scopriranno i cardini dell’interazione uomo-delfino, legati alla medicina preventiva. Il corso è rivolto a chi vuole assistere come uditore o vuole vivere l’esperienza formativa con il proprio amico a 4 zampe.

Vista l’unicità e l’alto valore professionale di questa esperienza formativa, è previsto il numero chiuso per partecipare. Il workshop è valido anche come aggiornamento per i certificati FCC ITALIA, organismo nazionale di certificazione che opera nel settore cinofilo.

Iscrizioni entro il 26 febbraio: chiamare lo 0541.4271 (dalle ore 9 alle 12) oppure inviare mail a info@oltremare.org.