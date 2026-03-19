Riccione. Centinaia di persone per l’addio a Edoardo

RICCIONE. Chiesa gremita e una comunità intera raccolta nel dolore per l’ultimo saluto a Edoardo Tonti. Il funerale del 13enne si è celebrato ieri, giorno della Festa del Papà, nella parrocchia delle Fontanelle a Riccione. Dentro e fuori la chiesa centinaia di persone: per consentire a tutti di partecipare sono stati allestiti un maxi schermo nella struttura adiacente e altoparlanti anche all’esterno, tra il campetto e il sagrato colmi di amici e cittadini. Tantissimi i ragazzi, in particolare i compagni di squadra dell’ Asar Accademia Calcio, dove militava, presenti con la maglia gialla e il numero 9, “Edo”, a ricordarne il sorriso e la passione. Palloncini gialli e bianchi hanno accompagnato l’uscita del feretro. Attorno alla famiglia, stretta in un dolore composto, l’abbraccio di un’intera città che si è ritrovata unita nella preghiera e nel ricordo.