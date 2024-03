Riccione. Caos, rifiuti e traffico. Colle dei pini, i residenti insorgono: “Con i locali aperti, ordine pubblico fuori controllo”

Ad un mese di distanza dall’incontro con l’amministrazione, il Comitato Colle dei Pini ritorna a sollevare con forza le questioni relative al traffico, ai rumori, al decoro e alla sicurezza nell’area circostante le discoteche.

«La gestione dell’ordine pubblico e del degrado in occasione delle aperture dei locali – accusa il Comitato - è completamente fuori controllo. Traffico non gestito, sporcizia abbandonata ovunque, consumo smodato di alcol, volumi senza limite». I residenti avevano seriamente considerato l’impegno del Comune di adottare misure concrete, ma... «se questa è la gestione e l’autorevolezza che l’amministrazione ha nei confronti di queste realtà dell’intrattenimento, siamo preoccupati, in vista dei prossimi week-end e soprattutto dell’apertura del nuovo locale prevista per il 2 giugno» facendo riferimento all’inaugurazione dello “Space”.

Le regole del rispetto

«Come sempre – spiegano dal Comitato - non ci siamo mai posti in conflitto con i locali della notte. Anzi devono esserci perché sono imprese portatrici di economia sul territorio. Come ogni impresa, però, devono provvedere all’impatto che simili realtà hanno sull’ambiente e sul territorio. È necessario provvedere alla gestione dei flussi di persone prima e dopo la serata, alla gestione dell’ordine pubblico e della viabilità, nonché fare in modo che le auto trovino posto nei parcheggi all’interno delle aree previste dai locali».

L’incontro

Nell’incontro di febbraio la sindaca Daniela Angelini e la giunta, avevano assicurato al più presto azioni concrete per ristabilire la situazione. Ora, sollecitati da quest’ultimo appello, il Comune ribadisce l’impegno: «Ai titolari dei locali verrà richiesto l’impiego dei vigilantes (a proprie spese) agli ingressi e nelle strade limitrofe oltre che la pulizia delle zone di passaggio dei clienti dopo l’orario di chiusura. Inoltre un’apposita ordinanza sindacale stabilisce, negli orari di apertura delle discoteche, il posizionamento delle transenne per interdire l’accesso al viale Dei Pini e negli altri viali di passaggio dei clienti dei locali, limitandolo ai soli residenti».

Viabilità e pulizia delle strade

Il traffico caotico e congestionato è una delle principali preoccupazioni del Comitato. «La sicurezza e l’ormai ingestibile viabilità ad alta velocità che insiste su viale Abruzzi, via Caprera e via Tre Baci necessita di un intervento immediato». Tra gli spunti suggeriti, c’è quello di «implementare i rallentatori o altri strumenti per limitare la velocità nelle vie di Riccione Alta». Quanto al decoro urbano si chiede di «provvedere alla pulizia delle strade circostanti, in modo da ripristinare il giorno seguente l’igiene e la sicurezza dei cittadini».

L’amministrazione su questo punto rassicura che si è già «concordato con Hera il potenziamento del servizio di pulizia in tutta la collina in occasione delle giornate di apertura dei locali da ballo. Soprattutto nel periodo di Pasqua, quando è previsto una maggiore presenza di pubblico, i passaggi degli operatori verranno aumentati e saranno quotidiani per quattro giorni, dal 30 marzo al 2 aprile».