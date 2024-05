Riccione, canile: approvata la nuova convenzione per la gestione

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una nuova convenzione per la gestione del canile comunale di Riccione, situato in via Piemonte, per cani randagi, feriti e vaganti.

“Come altri Comuni – spiega l’assessora per i diritti degli animali, Claudia Gabellini – facciamo capo al canile di Riccione, e ora abbiamo dato vita a questo nuovo schema di convenzione per permettere sia l’ingresso di altri enti che per accedere ai contributi, aumentare le gabbie disponibili e ammodernare la struttura. La quota di compartecipazione del nostro Comune è di circa 22 mila e 400 euro; 2 mila in più rispetto allo scorso anno.

Attualmente, il canile ospita circa 70 cani, inclusi 4 provenienti da Cattolica: uno sotto custodia permanente del Comune e tre abbandonati dai proprietari (un pointer di 16 anni e due setter di 13 e 5 anni). La convenzione impone la reperibilità diurna e notturna del canile per ritrovamenti di animali vaganti, feriti o randagi, e include anche un pronto soccorso per gatti selvatici e non di proprietà.

Il servizio nel Comune di Cattolica è gestito dalla Polizia municipale. L’assessora Gabellini ha lanciato un appello per l’adozione di una cagnolina e del suo ultimo cucciolo rimasto, evidenziando anche la campagna “Porta a casa un anziano”, che prevede l’assistenza sanitaria di base gratuita per chi adotta cani di età superiore ai 10 anni, offerta dall’associazione “K Lorenz” che gestisce il canile. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Canile di Riccione”.