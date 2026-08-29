Riccione. Cade in bici e chiede 14mila euro di danni, ma era un “allenamento” e perde la causa

Una caduta in bicicletta, una strada dissestata e una richiesta di risarcimento da oltre 14mila euro. A complicare la vicenda, però, non è stata soltanto la dinamica dell’incidente, avvenuto a Coriano, ma soprattutto la parola “allenamento”. È proprio sulla qualificazione dell’uscita in bici che si è giocata la causa davanti al Tribunale di Rimini che, con la sentenza firmata dalla giudice onoraria Maria Teresa Corbucci, ha respinto la richiesta del ciclista riminese infortunato e dato ragione alla sua compagnia assicurativa personale.