Riccione. Altri due locali presi di mira, caccia ai ladri seriali

Altri colpi nella notte, danni da migliaia di euro a fronte di bottini nulli o irrisori e malviventi in fuga, ma inseguiti da forti sospetti.

Nelle prime ore del mattino di venerdì, oltre ai furti nei ristoranti La giara e Il gatto nero, altre due attività della Perla verde sono state prese d’assalto: si tratta del ristorante pizzeria Manna e della tabaccheria Adua, entrambe a Riccione Paese, dove i malviventi non sono riusciti a mettere le mani sulla cassa, ma nel tentativo di forzare gli ingressi hanno scardinato gli infissi, costringendo i titolari a sborsare ingenti somme di denaro. Inoltre, almeno altre tre attività commerciali, tra il litorale riccionese e quello riminese, sono state visitate dai ladri; si sospetta gli stessi ritenuti responsabili dei due colpi nei ristoranti. Colpi per i quali sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione un 44enne italiano e l’ex fighter riccionese di 34 anni, bloccati dai militari dopo essere stati immortalati dalle telecamere. A incastrarli, anche il piede di porco blu usato per l’effrazione e la denuncia della mamma di uno dei due, che aveva comunicato alle autorità la sottrazione della propria automobile. I due uomini (entrambi con precedenti e senza fissa dimora) sono difesi dall’avvocata del foro di Rimini Leanne Arceci; dopo l’arresto, il gip ha disposto per loro non la detenzione in carcere, ma le misure cautelari dell’obbligo di firma e di permanenza nel comune di residenza (che per uno dei due è Coriano).

Al momento non ci sono prove che i due tentati colpi al Manna e alla tabaccheria siano stati commessi dal 34enne e dal 44enne, ma gli uomini dell’Arma stanno indagando, alla ricerca di elementi che possano portare all’identificazione dei malviventi. Inoltre, i gestori delle altre attività colpite (anche tra Rimini e Riccione) hanno sporto denuncia e alcuni dei locali presi di mira hanno registrato delle immagini grazie alle telecamere di videosorveglianza.

«Sono fuggiti»

Secondo le ricostruzioni della dinamica dei due colpi emersi più recentemente, quello al Manna e alla tabaccheria Adua di viale Lazio, i ladri hanno tentato di guadagnarsi l’accesso nei locali utilizzando ancora una volta un piede di porco. Al Manna, spiegano dal ristorante «hanno fatto leva su più infissi finché uno ha ceduto. Una volta dentro è scattato l’allarme collegato alla centrale operativa di vigilanza. Sono intervenuti subito, ma i ladri erano già fuggiti». Intorno alle quattro invece i malviventi hanno provato a forzare l’ingresso della cartoleria: «Hanno tentato di entrare, ma non ci sono riusciti - spiega il titolare -. Hanno fatto danni solo alla porta e alla maniglia». Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.