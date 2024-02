Riccione. Altra vetrina sfondata da un’auto, negozio di ottica razziato

Ennesima spaccata, ennesimo bersaglio, in corso Fratelli Cervi, dove è stata nuovamente colpita l’ottica Giulietti e Guerra. «Oggi è il 20° compleanno e abbiamo iniziato la giornata con un bel regalo. Buon San Valentino a tutti!», con questo post ironicamente lo staff racconta la sventura. Ignoti hanno utilizzato un’automobile come ariete per sfondare la vetrina del negozio e portare a termine una razzia di occhiali.L’attivazione tempestiva dell’allarme alle 3.45 ha attirato l’attenzione del referente dell’attività e le forze dell’ordine, a cui il dispositivo di allerta è collegato. Si tratta del terzo furto nel negozio in paese (in precedenza nel 2018 e nel 2019), mentre nel 2022 fu preso di mira il negozio in viale Ceccarini. I malviventi, evidentemente organizzati, hanno agito con rapidità e determinazione, selezionando con cura tra i prodotti più pregiati e costosi dell’ottica, tra cui brand di lusso come Cartier, Dior, Yves Saint Laurent per svariate decine di migliaia di euro, oltre ai danni materiali provocati dalla spaccata. I carabinieri, giunti prontamente sul luogo del crimine, hanno iniziato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona nella speranza di identificare e catturare i responsabili di questo atto criminale. È indubbio che episodi di questo genere accadano sempre più spesso. A prescindere dal luogo, gli esercenti sono sempre più spaventati, a poco serve munirsi di strumenti di sicurezza, eludibili facilmente da malviventi sempre più esperti e scaltri. Anche in paese si respira un clima di allerta, gli operatori temono e si sentono inermi, consapevoli, ma non per questo arrendevoli.