Riccione, ai mercatini di Natale arriva la Finanza: all’appello manca solo uno scontrino

Nella Perla Verde i festeggiamenti di fine anno sono avvelenati dalle polemiche. I controlli della finanza ai mercatini di viale Ceccarini hanno fatto storcere il naso a più di un commerciante, visto il clima di festa, ma anche il momento storico che mette in affanno il commercio. Dalle Fiamme gialle rispondono che i classici controlli sono stati effettuati ovunque, senza distinzione di sorta, a fronte di reazioni serene e collaborative. Normale la presenza dei finanzieri, ribadiscono, dove si concentrano più attività, anche in via temporanea, per scongiurare eventuali irregolarità, ad esempio sui generi alimentari. Scendendo nei dettagli risulta un unico verbale a carico di un’attività commerciale per la mancata emissione dello scontrino. La sanzione prevista è bassa. Solo se si accumulano 4 mancanze in 5 anni si arriva alla proposta di sospensione dell’attività fino a 30 giorni.

