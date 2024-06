Riccione. Addio a Giuseppe Lo Magro, storico direttore di Famija Arciunesa

Addio a Giuseppe Lo Magro, morto oggi pomeriggio, martedì 25 giugno, all’età di 79 anni. Per tanti anni presidente di Famija Arciunesa. Ex Insegnante di scuola media, volontario AVIS autore di commedie dialettali e scrittore. Per 30 anni in Famija Arciunesa, 12 da consigliere – 18 da presidente.

E dalla stessa Famija Arciunesa. scrivono: «Riccione gli deve tanto. A tutti noi Giuseppe ha trasmesso, senza salire mai in cattedra, l’amore vero e incondizionato per Riccione: la sua storia, il suo dialetto, i luoghi e i suoi personaggi. Un vero e proprio trascinatore ed in prima linea in una valanga di iniziative di solidarietà. Ci rimangono i suoi libri, la sua laboriosità ed il suo esserci sempre per la sua Riccione che ricorderemo per metterci sempre in gioco come ci ha insegnato. Oggi Riccione piange una bella persona capace di insegnarci ad amarla. “Arcioun at voj bèn” quante volte te lo abbiamo sentito dire. Un grande abbraccio a Lilly e a tutti i familiari Ciao Beppe».