Viserba. Riapre un’edicola sul lungomare: «Abbiamo accolto le tante richieste»

Il 2025 porta in dono una nuova rivendita di giornali sul lungomare di Viserba. Il debutto della sezione “quotidiani e riviste” della tabaccheria Dellarocca al n. 4 di via Palotta, annunciato da un cartello, è fissato per il 23 gennaio. A spiegarci la scelta è il titolare della tabaccheria, Fiorenzo Dellarocca, commerciante di lungo corso.

«Possiamo dire che io e mia moglie abbiamo raccolto l’invito che tanti nostri clienti ci facevano pressoché quotidianamente, alla fine ci hanno convinti e così, avendo già un’attività aperta quotidianamente dal 1988, non abbiamo fatto altro che presentare richiesta in Comune. Per la nostra attività i giornali saranno un servizio in più da affiancare a quelli già presenti in negozio: sigarette, Sisal, gratta e vinci e altro». Dopo la chiusura nel novembre del 2023 della storica edicola sul lungomare all’angolo con piazza Pascoli, Viserba non aveva più edicole annuali in fascia turistica, cosa che aveva fatto registrare più di una lamentela. «In zona – aggiunge Dellarocca – l’edicola era un servizio molto richiesto, soprattutto considerando il flusso di ospiti degli eventi fieristici della stagione estiva quando durante le giornate di maltempo la possibilità di acquistare un libretto da colorare può sollevare l’umore di tutta la famiglia». La notizia della prossima apertura è stata accolta con piacere dai viserbesi. «Siamo molto felici per l’iniziativa del nostro tabaccaio – commenta Claudia Pari, proprietaria dell’Hotel Pan di Zenzero di via Palotta -, ha fatto una cosa molto bella. A Viserba si sentiva molto la mancanza di una rivendita di giornali annuale. Sebbene il digitale sia ormai il nostro presente in tanti non hanno ancora perso l’abitudine di sfogliare il quotidiano cartaceo ogni mattina. Chi va in edicola molto spesso acquista anche riviste ‘corollario’, enigmistiche o periodici femminili». C’è poi un altro aspetto, non certo secondario. Le edicole sono punti di ritrovo importanti per le comunità, soprattutto durante l’inverno fungono ancora da punti di riferimento per persone anziane, magari semplicemente per commentare in presenza i fatti del giorno, raccontarsene di nuovi e scambiarsi opinioni. «Si colma così - conferma Pari - una lacuna anche sociale, credo di poter dire che l’edicola e il movimento che crea è vita. La rivendita di giornali è ovviamente un servizio importante anche per gli alberghi, aggiungiamoci poi che la possibilità di poter acquistare quotidiani e riviste in lingua viene molto apprezzata anche dai nostri turisti stranieri».