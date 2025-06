Referendum, niente quorum: affluenza al 38% in Emilia-Romagna

Flop dei referendum, con affluenza bassissima nel Paese. In Emilia-Romagna, ai cinque referendum abrogativi, ha votato il 38% degli aventi diritto, una quota di circa otto punti percentuali più alta rispetto alla media nazionale, circa un punto percentuale in meno rispetto alla Toscana.

Tra le principali città, a Rimini non hanno votato 7 elettori su 10 e l’affluenza è al 32,51%. A Cesena affluenza al 38,84%, mentre Forlì chiude con il 36,57%. Per Ravenna il dato finale recita il 37,96%. A Faenza ha votato il 38.09% a Cervia il 33,08%. In Romagna la più virtuosa è Imola, dove ha votato il 42,14% degli aventi diritto.

A Savignano ha votato il 32,78% degli aventi diritto, a San Mauro Pascoli il 32,72%, a Gambettola il 33,03 %, a Cesenatico il 30,45%.

A Riccione si è presentato al voto il 27,74%, a Santarcangelo il 35,93%, A Bellaria al voto il 27,89%, a Cattolica il 32,20%, a Misano il 27,53%, a Coriano il 35,28%.