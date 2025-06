Alle 12 l’affluenza in Italia è al 7,04%. L’Emilia-Romagna è la regione con l’affluenza più alta: 10,93%. Il dato più alto in regione lo registra Bologna, con il 13,29%, il più basso Rimini, 7,75% (Ravenna 10,65%, Forlì-Cesena 9,91%). Per quanto riguarda la Romagna i comuni con l’affluenza più bassa sono Tredozio al 4,74% e Montegridolfo al 4,83%. Si può votare per i 5 quesiti su lavoro e cittadinanza oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.