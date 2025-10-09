Rc auto, Rimini la provincia dell’Emilia-Romagna con i prezzi più alti: l’analisi di Segugio.it

Analizzando i dati relativi all’Emilia-Romagna, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, il premio medio per l’RCA nella regione si attesta a settembre sui 434,72 euro, dato al di sotto della media nazionale. Rispetto al mese precedente, quando era pari a 428,55 euro, si osserva un leggero rialzo dei prezzi, per un aumento di circa 7 euro all’anno. Confrontando i dati attuali con quelli di 12 mesi fa, quando il prezzo medio era di 419,89 euro, si registra un aumento di circa 15 euro annui (+3,53%), in linea con la media italiana. Così come avviene nel resto del Paese, anche in Emilia-Romagna gli Under 25 devono affrontare la spesa maggiore per l’assicurazione RC Auto, con il prezzo che a settembre tocca i 968,64 euro in media, mentre per i consumatori Over 60 (ovvero la fascia d’età che paga meno) il premio medio è pari a 352,30 euro.

Guardando al dettaglio provinciale, a Parma il costo per l’RCA è il più basso dell’intera regione, con un dato medio pari a 416,22 euro nelle rilevazioni di settembre 2025, a fronte di un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +3,51%. Al contrario, quella di Rimini è la provincia dell’Emilia-Romagna dove i prezzi sono più alti: 470,93 euro in media per un aumento rispetto a settembre 2024 del+ 4,41%. Infine, i rincari maggiori rispetto allo scorso anno si registrano a Ferrara (+10,81%), mentre la provincia di Reggio Emilia è l’unica della regione dove si osserva un leggero calo (-2,86%).