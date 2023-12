Razziata nella notte un’auto di lusso per i pezzi di ricambio. Una Bmw è stata smontata di gran parte della componentistica elettronica, nonché degli sportelli, nella nottata di sabato scorso tra le 23 e la mezzanotte e mezzo nel parcheggio dei giardini Pellesi di viale Boito, a Viserba. I passanti hanno subito allertato la polizia che ha fatto accertamenti sul numero di targa per verificare che non fosse rubata.