Rapinò con un coltello tre turisti tedeschi: 18enne rischia fino a vent’anni di carcere

RIMINI. Rapinò con un coltello tre giovani turisti tedeschi sul lungomare Tintori, portandogli via in tutto 15 euro, poi minacciò verbalmente gli agenti della polizia di Stato intervenuti per arrestarlo. A dicembre si aprirà il processo, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Fiorella Casadei, per il rapinatore, un 18enne di Reggio Emilia, dopo che il gip Vinicio Cantarini nelle scorse ore ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

Il giovane, difeso dall’avvocata Velia Ricciardi del foro di Rimini, attualmente si trova ancora in carcere e dovrà rispondere, oltre che dei reati di rapina, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, anche dell’accusa di porto abusivo d’armi. Il 18enne rischia così una pena da un minimo di sei a un massimo di vent’anni di carcere.