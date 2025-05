Rapinato allo sportello del bancomat con una bottigliata in testa: operato 23enne è grave

RIMINI. È in prognosi riservata dopo essere stato vittima di una rapina nella notte in centro storico a Rimini. Un ragazzo di 23 anni ha subito un’operazione alla testa all’ospedale “Bufalini” di Cesena ed è ancora in prognosi riservata a causa di una ferita al capo, conseguenza di un’aggressione. è successo nella notte tra lunedì e martedì, intorno all’1.30. Il giovane, residente a Cattolica, era in centro a Rimini dove aveva passato una serata insieme agli amici e stava cercando un bancomat per prelevare.

Mentre era intento ad entrare nella zona atm di una banca in piazza Malatesta, è stato aggredito con una bottigliata in testa. Il ragazzo, sanguinante e tramortito dal colpo ricevuto, si è fatto scivolare dalle mani la tessera bancomat raccolta dai malviventi.

Il 23enne ha avuto la forza di chiamare il 112 e dare l’allarme, inizialmente ha detto di essere stato aggredito in piazza Mazzini in centro, ma avrebbe anche specificato di non essere di Rimini per cui è emerso che l’agguato è stato sferrato in piazza Malatesta nei pressi di uno sportello bancomat.