Ragazzino travolto da una bici sotto i portici di piazza Tre Martiri

Un ragazzino di 12 anni è stato travolto a tutta velocità da una grossa bici condotta da un giovane magrebino sotto i portici di pizza Tre Martiri a Rimini.

È successo mercoledì pomeriggio intorno alle 17.15 quando il ragazzino che camminava a piedi con la mamma è stato preso in pieno dal giovane in sella ad una bici, di quelle che si vedono spesso anche elettriche, con le ruote rinforzate, ad alta velocità sotto i portici.

La scena è stata notata da una pattuglia in borghese dei carabinieri di Rimini che ha dato immediatamente l’allarme facendo convogliare da via Garibaldi un’altra vettura, questa volta con i militari dell’Arma in divisa. Un intervento immediato giustificato anche dal timore che si potessero verificare problematiche legate alle baby gang.

I carabinieri e la polizia locale di Rimini, questi ultimi a lampeggianti e sirene accese, sono intervenuti in piazza per constatare ciò che era accaduto. Il 12enne oltre ad un forte spavento non pare abbia riportato ferite e non sarebbe scattata alcuna denuncia.

Sul posto si è formato però un gran capannello di gente e sarebbero stati identificati anche alcuni ragazzi di origine magrebina amici del ciclista incauto. Una volta tranquillizzato, il ragazzino è rimasto insieme alla mamma e sono stati informati della facoltà di sporgere denuncia.