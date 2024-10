Ragazzino accerchiato dal branco, gli rubano il portafoglio a Morciano

Tanta paura e il primo vero incontro con la violenza e il crimine. E’ quello che resterà come ricordo a un ragazzino appena adolescente residente in Valconca, che nella serata di sabato, fuori da un locale a Morciano, è stato intimidito da un gruppetto di ragazzini più grandi che l’hanno costretto a consegnare loro il suo portafoglio. All’interno non c’erano niente più di che qualche decina di euro, i soldi ricevuti dai genitori per comprare la pizza. Eppure, come spiega Camilla Cereda, ex consigliera comunale di San Giovanni in Marignano e conoscente del ragazzino, «è il gesto stesso ad avere un pesante disvalore. E’ il sintomo di un clima di sopraffazione che sta dilagando sempre di più, il segno di una situazione che richiede un intervento». Intanto, a intervenire sono stati i genitori del ragazzino, che l’indomani si sono presentati in caserma dai carabinieri per raccontare l’accaduto. E il fatto, che gli uomini dell’Arma hanno rubricato come furto, non è passato inosservato. Il passaparola dal vivo e quello sul mare del web ha infatti accresciuto il senso di indignazione di preoccupazione dei residenti, molti dei quali, come spiega Cereda, «auspicano che anche a Morciano nascano comitati finalizzati alla vigilanza del territorio, come già avviene in altri paesi, tra cui San Giovanni». Proprio nel comune in cui scorre il Ventena, infatti, è in corso di costituzione il comitato civico “Siamo San Giovanni”, di cui Cereda è la presidente designata. «Il nostro obiettivo - spiega la ex consigliera - è quello di creare una rete di comitati tra i paesi della Valconca, unirci per contrastare insieme fenomeni che preoccupano e minacciano la sicurezza».