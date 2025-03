Ragazze digitali, in Romagna informatica e AI contro i pregiudizi

RIMINI. Una serie di appuntamenti in tutti i campus universitari della Romagna che guardano alle studentesse del terzo e quarto anno delle superiori per incoraggiarle ad avvicinarsi all’informatica e alla programmazione in modo creativo e coinvolgente. E’ “Ragazze digitali Emilia-Romagna”, con tante iniziative gratuite che vogliono anche sventare alcuni stereotipi, come l’idea che l’informatica sia una disciplina maschile o riservata ai “nerd”. In realtà, “l’informatica è un campo ricco di sfumature creative e offre numerose opportunità professionali stimolanti”, spiegano gli organizzatori. Dunque “per superare questi pregiudizi, è fondamentale che le giovani studentesse possano confrontarsi con modelli positivi, acquisire esperienze pratiche e sviluppare competenze nel settore tecnologico”.

Il progetto nasce dal Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, con il coordinamento di Ser.In.Ar e la collaborazione di UniRimini, Fondazione Flaminia e Art-er, e terrà nei campus universitari di Cesena (Camp 1 + Camp 2), Forlì, Ravenna e Rimini, nelle giornate dal 16 al 27 giugno, per un totale di 50 ore (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14). «L’iniziativa, completamente gratuita, riservata alle ragazze della terza e quarta superiore- spiega Antonella Carbonaro, coordinatrice del progetto- oltre all’obiettivo di avvicinare le ragazze all’informatica e alla programmazione, si pone quest’anno l’intenzione di offrire spunti sui nuovi orizzonti introdotti dall’Intelligenza artificiale». La partecipazione non richiede competenze pregresse nel settore. Gestiranno i vari Summer Camp giovani docenti “che proporranno un approccio progettuale, collaborativo e attivo in un clima stimolante e divertente”. Per partecipare: https://www.serinar.it/summer-camp-2025/