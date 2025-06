Raccolta rifiuti a Rimini, il coordinamento dei comitati: “Qui c’è tanto da rifare”

Il Coordinamento dei Comitati civici passa in rassegna la gestione dei rifiuti nei vari quartieri di Rimini e – a fronte di un aumento previsto del 3,8 per cento per la Tassa sui rifiuti 2025 - chiede al Comune più controlli e sanzioni o, in alternativa, corsi di educazione civica ambientale. Chi paga questa tassa - dice il Coordinamento -, lo fa anche per senso civico, nella speranza di contribuire al decoro e alla vivibilità della città. «Tutti i cassonetti hanno aperture piccole, pensate per incentivare la raccolta differenziata. Il risultato? Rifiuti ovunque, tranne che dentro. I cassonetti sono coperti e circondati da rifiuti abbandonati. In molti quartieri – sottolineano gli otto comitati civici riminesi - vengono segnalati cassonetti in numero insufficiente, mal distribuiti e spesso bloccati».

Centro storico

Si è pensato che il problema fosse la Carta Smeraldo per l’apertura, così da inizio 2024 i cassonetti del centro storico sono stati lasciati a libero accesso. Risultato? Miglioramento non pervenuto e rifiuti che continuano ad accumularsi fuori da ogni cassonetto. Le applicazioni “Il Rifiutologo” e “Rilfedeur” consentono di segnalare rifiuti abbandonati, ed Hera svolge giri aggiuntivi a carico dei contribuenti, ma senza reali riscontri risolutivi.

Caso Borgo Marina

A Borgo Marina la tipologia dei rifiuti - spiegano dal Coordinamento - è diversa rispetto alle altre zone del centro e rispetto alle zone residenziali: oltre a residenti e studenti, vi sono numerose attività commerciali ad alto riciclo di merci e questo comporta una elevata produzione di cartoni da imballaggio. Inoltre i numerosi mini market, come sul lungomare, producono abbondanti scarti. Per questi motivi, la zona necessiterebbe di maggiore attenzione anche per il controllo dei rifiuti. «La scorsa estate l’amministrazione comunale insieme a Hera, in collaborazione attiva con i cittadini – ricostruisce il comitato dei comitati - ha fatto opera di informazione capillare con tutti i negozianti, con tanto di lettera dedicata firmata dal sindaco, per il conferimento corretto dei rifiuti da parte delle attività commerciali, a cui i rifiuti vengono direttamente ritirati nei negozi». E se – a fronte di un aumento del costo del servizio a carico del Comune - si è registrata una diminuzione dei cartoni fuori dai cassonetti, l’abbandono di tutte le restanti tipologie di rifiuti, comprese quelle dei mini market, è aumentato.

Pochi controlli, poche multe