“Quel cartello ‘Benvenuti in Emilia’ in A14 fa sentire i romagnoli cittadini di Serie B”: la protesta di Conflavoro Pmi Rimini

“Quel cartello “Benvenuti in Emilia” fa sentire di nuovo la Romagna come una terra di Serie B”. Corrado Della Vista, presidente di ConfLavoro PMI Rimini, in una nota fa preente di aver ricevuto diverse segnalazioni dagli operatori del territorio riguardo a “un’anomalia nella segnaletica autostradale che potrebbe compromettere l’identità territoriale e turistica dell’Emilia-Romagna”.

“In particolare - sottolinea Della Vista - chi entra in Emilia-Romagna da nord, provenendo da Milano o Torino, si trova davanti a un cartello che riporta la scritta “Benvenuti in Emilia”, omettendo completamente la denominazione ufficiale “Emilia-Romagna”. Al contrario, chi entra nella regione da sud, provenendo dalle Marche, è accolto dalla corretta dicitura “Benvenuti in Emilia-Romagna”.

Della Vista riporta anche la testimonianza di Alberto, associato di Conflavoro PMI e albergatore: “Se dal nord entriamo in Emilia e non in Emilia-Romagna, significa che la Romagna non viene riconosciuta. Anche se noi siamo sulla costa romagnola, veniamo sempre considerati la “serie B” dell’Emilia. Quando si entra da sud, provenendo dalle Marche, si entra in Emilia-Romagna, mentre chi arriva da nord vede solo Emilia. Questo, secondo me, riflette una percezione più profonda e rischia di influenzare la divisione delle risorse regionali. Ovviamente, non sono un politico, ma questa è l’impressione che riceve una persona qualunque viaggiando per strada”.