Qualità della vita, la Romagna sale nonostante i problemi di sicurezza. Ecco le posizioni di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena

RIMINI. La Romagna guadagna posizioni nella classifica sulla qualità della vita elaborata da Italia Oggi per il 2023. La provincia di Forlì-Cesena balza al 15esimo posto (era 25esima), Rimini al 21esimo (dal 37esimo), Ravenna al 24esimo (dal 28esimo). Punti di forza il tempo libero, l’istruzione e la formazione, l’ambiente. Punti di debolezza i reati e la sicurezza. Ad aggiudicarsi il podio quest’anno sono nell’ordine Bolzano, Milano e Bologna. L’indagine realizzata da Italia Oggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma è giunta alla 25esima edizione. Per ogni aspetto considerato utilizza gli ultimi dati disponibili, non sempre quelli del 2022. Oltre a una classifica generale compone anche altre classifiche di settore o ancor più parziali che mostrano dove i singoli territori primeggiano o sono più in affanno. Un’ulteriore considerazione da fare è che si tratta di elaborazioni che spesso non tengono conto dell’incidenza di altri fattori, quali ad esempio il turismo, che gonfiano alcuni dati se le stime vengono fatte sulla popolazione residente e non su quella presente.

Un dato molto significativo per realtà quali la Romagna. Ecco comunque i principali capitoli dell’indagine.

Affari e lavoro

In questo ambito si considerano fra gli altir elementi come il mercato del lavoro, la densità di startup e pmi innovative, occupazione e disoccupazione. Forlì-Cesena è al settimo posto (11esimo nel 2022), Ravenna tredicesima ((16esima nel 2022), Rimini solo al 41esimo, ma guadagna una posizione. In particolare Forlì-Cesena e Ravenna hanno buoni risultati in materia di occupazione mentre Rimini si colloca a metà classifica, mentre la capitale delle vacanze è posizionata meglio per quanto riguarda le aziende innovative e il numero di aziende registrate.

Ambiente

La qualità ambientale non viene misurata solo con la lettura dello stato di fatto ma anche tramite le azioni intraprese dagli amministratori locali. Rimini è undicesima (era 25esima), Forlì-Cesena resta al 17esimo posto, Ravenna sale al 38esimo (era 57esima). Non bene per quanto riguarda gli sforamenti sul Pm10: 55esima Forlì-Cesena, 71esima Ravenna, 72esima Rimini (ma tutte in miglioramento). Non bene Ravenna (103esima) e Rimini (102esima) per raccolta di rifiuti urbani. Ma in questo caso entra sicuramente in gioco l’effetto turismo perché si considera solo l’incidenza sulla popolazione residente. Così come Ravenna risulta al 99esimo posto per consumi di energia elettrica per abitante, ma non si tiene conto in questo modo di quelle che possono essere le attività industriali della zona. Rimini è posizionata molto bene per quanto riguarda le aree pedonali ma anche qui c’entra il turismo (5° posto). Ravenna (30°) e Forlì-Cesena (69°) sono più indietro. Ancor meglio la percentuale di veicoli elettrici e ibridi sul totale: Ravenna quarta col 23,36%, Forlì-Cesena nona, Rimini undicesima. Per la raccolta differenziata nei capoluoghi Forlì-Cesena è decima, Rimini 45esima, Ravenna solo 68esima.

Reati e sicurezza

In materia di ordine pubblico (classifiche su elaborazione dei dati Itsat 2021) Rimini e Ravenna soffrono anche per i motivi di cui parlavamo prima (turismo). La prima è penultima (fa peggio solo Milano), la seconda 97esima, mentre Forlì-Cesena viaggia al 61esimo posto. Tutte sono in leggero peggioramento. In particolare Rimini è terzultima per lesioni dolose e percosse, quartultima per violenze sessuali (Forlì-Cesena 81esima, Ravenna 94esima), penultima per scippi e borseggi, ultima alla voce “altri furti” e a quella “altre rapine”. Ravenna ha invece il primato negativo per i furti negli appartamenti e per la rapine in banche e uffici postali.

Sicurezza sociale

In questo caso Ravenna sale al 25esimo posto (42esima nel 2022), Forlì-Cesena al 27esimo (era 61esima), Rimini al 68esimo (era 78esima). Va male per gli infortuni sul lavoro per Ravenna (101esima) e Forlì-Cesena (103esima). Brutto anche il dato dei suicidi con Rimini 103esima, Forlì-Cesena 100esima e Ravenna 90esima. Tutto sommato positiva la posizione delle romagnole in materia di morti e feriti per 100 incidenti stradali con Rimini quinta, Forlì-Cesena 12esima e Ravenna 25esima.

Istruzione e formazione

In questo ambito salgono Rimini (13esima) e Forlì-Cesena (19esima). Scende Ravenna che è ventesima. Posizioni alte (primi venti posti) nella partecipazione alla scuola d’infanzia (Ravenna quinta). Bene anche per persone in possesso di laurea o simili fra i 25 e i 39 anni Rimini (11esima) e Forlì-Cesena (19esima), mentre Ravenna è 45esima.

Popolazione

In questo capitolo entrano in gioco voci come la speranza di vita o l’indice di dipendenza degli anziani. Tutte in crescita le province romagnole: Rimini è 16esima, Forlì-Cesena 39esima, Ravenna 37esima. Nel numero medio di figli per donna Forlì-Cesena è 16esima con 1,32, Ravenna 43esima (1,23), Rimini 79esima (1,16). Per quanto riguarda la speranza di vita Rimini alla nascita Rimini è settima (83,6 anni), Forlì-Cesena e Ravenna 17esime (83,4).

Sistema salute

In questo caso le posizioni sono poco belle: Rimini 64esima, Ravenna 67esima, Forlì-Cesena 88esima. In particolare da segnalare il buon quarto posto di Ravenna per posti letto in cardiologia, cardiochirurgia e unità coronariche (Forlì-Cesena 79esima, Rimini 86esima).

Tempo libero

Qui Rimini è al secondo posto dopo Siena. Forlì-Cesena è 25esima, Ravenna 28esima. Le migliori performance sono negli alberghi per 100mila abitanti (Rimini prima, Ravenna decima, Forlì-Cesena 14esima), nei ristoranti ( Rimini nona), nei bar e caffè (Rimini ottava), nelle sale cinematografiche (Ravenna dodicesima, Forlì-Cesena tredicesima), nella palestre per 100mila abitanti (Rimini prima, Forlì-Cesena quinta).

Reddito e ricchezza

Stipendi, redditi, pensioni e patrimoni sono alcuni degli indicatori considerati. Ravenna è 37esima, Forlì-Cesena 48esima, Rimini solo 59esima. Ravenna, 25esima, guida la Romagna per reddito disponibile procapite. Rimini è addirittura 81esima, subito dopo Caltanissetta, per retribuzione media annua ai lavoratori dipendenti. Ravenna è 19esima per ricchezza patrimoniale procapite con 198.175 euro. Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro delle abitazioni (si considera un appartamento in zona semicentrale e nuovo) Rimini è 98esima con oltre 2.400 euro/mq. Più economiche Ravenna (57esima) e Forlì-Cesena (63esima). Ravenna si conferma città sensibile all’inflazione: 95esima con il 12,82%. Forlì-Cesena è 92esima, Rimini 42esima. Ma la città bizantina è anche fra quelle col minor numero di percettori di pensioni base (sesta).