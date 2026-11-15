Qualità della vita in Romagna, Rimini seconda in regione dopo Bologna

Rimini sale al sesto posto in Italia, Forlì-Cesena guadagna una posizione e chiude dodicesima, Ravenna scivola di tre gradini ma resta diciassettesima. È la fotografia della Romagna scattata dall’Indagine sulla Qualità della vita 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, che ha messo a confronto 107 province italiane su nove dimensioni: dagli affari e lavoro all’ambiente, dal reddito al sistema salute, fino a turismo, istruzione, popolazione, sicurezza sociale e reati. Tutte e tre le province romagnole restano così nella parte alta della classifica, in un’Emilia-Romagna che si conferma tra le regioni dove si vive meglio, con Bologna stabile sul podio al terzo posto. Dietro i buoni piazzamenti complessivi resta però un nodo comune: la sicurezza, voce su cui Rimini e Ravenna occupano ancora le ultime posizioni della graduatoria nazionale.

Rimini, sei posizioni in un anno

Il balzo più netto è quello di Rimini, che passa dal 12° al 6° posto e diventa la seconda provincia dell’Emilia-Romagna dopo Bologna, davanti a Parma, ottava, e Reggio Emilia, undicesima. A trainare la crescita sono soprattutto due voci: affari e lavoro, dove il territorio riminese risale dal 32° al 12° posto, e sicurezza sociale, che segna il recupero più vistoso, dal 48° al 12° posto. Bene anche la popolazione, che guadagna dieci gradini e sale dal 20° al 10° posto. Resta saldo il primato nel turismo, intrattenimento e cultura, ambito in cui la provincia conferma il 3° posto nazionale, mentre ambiente (19°) e istruzione e formazione (20°) restano invariati. Piccoli passi avanti anche per reddito e ricchezza, dal 45° al 40° posto, e per il sistema salute, dal 48° al 46°.

L’ombra della sicurezza

Il rovescio della medaglia è il capitolo reati e sicurezza, dove Rimini resta inchiodata al 102° posto su 107, la stessa posizione dello scorso anno. Un dato che accomuna buona parte della regione: Bologna è al 103° posto, Ferrara al 101° e Ravenna al 91°, a conferma di come la sicurezza resti il punto debole di un territorio che per il resto viaggia nelle posizioni di testa.

Forlì-Cesena, crescita lenta ma costante

Forlì-Cesena sale dal 13° al 12° posto, un lieve progresso costruito soprattutto sul sistema salute, che migliora di otto gradini (dal 42° al 34° posto), e proprio sulla sicurezza: nel capitolo reati la provincia risale dal 69° al 61° posto, il miglior piazzamento romagnolo in questa voce. Stabili turismo, intrattenimento e cultura e ambiente, entrambi al 17° posto, così come istruzione e formazione al 37°. Pressoché invariati anche reddito e ricchezza (23°, era 24°) e popolazione (25°, era 24°). Non mancano però i segnali in controtendenza: affari e lavoro scende dal 10° al 16° posto e la sicurezza sociale perde quattordici posizioni, dal 30° al 44°.

Ravenna, ricca ma in frenata

Ravenna è l’unica delle tre province romagnole a perdere terreno, scendendo dal 14° al 17° posto. Eppure il territorio ravennate porta a casa uno dei risultati più brillanti dell’intera Romagna: nella voce reddito e ricchezza sale dal 13° al 5° posto nazionale, il miglior piazzamento tra le province romagnole in questo ambito. Confermati anche i buoni risultati di istruzione e formazione (13°) e di turismo, intrattenimento e cultura (11°, un gradino più su rispetto al 2025), con l’ambiente stabile al 30° posto. A pesare sono invece i passi indietro in tre ambiti chiave: affari e lavoro scende dal 24° al 44° posto, la sicurezza sociale crolla dal 19° al 49° e la popolazione dal 33° al 52°. In lieve calo anche il sistema salute (68°, era 65°) e reati e sicurezza (91°, era 88°).

Il quadro regionale

Nel complesso l’Emilia-Romagna tiene rispetto al 2025. Oltre a Bologna, nella parte alta della classifica figurano Parma all’8° posto, Reggio Emilia all’11° e Modena al 16°, che però perde cinque posizioni. Ferrara sale dal 36° al 33° posto, mentre Piacenza è la provincia che arretra di più, scivolando dal 32° al 44°. Tra i punti di forza del territorio l’indagine indica reddito e ricchezza, ambiente, istruzione e formazione e affari e lavoro. Le criticità restano invece concentrate su reati e sicurezza e sicurezza sociale.