Qualità della vita in Italia: Forlì-Cesena sale all’11° posto, Ravenna al 19° e migliora di 8 posizioni, Rimini scende di 9 caselle fino al 51° posto

Il Sole 24Ore ha pubblicato la classifica della qualità della vita. Primo posto per Trento davanti a Bolzano e Udine, con Bologna al quarto posto. La provincia di Forlì-Cesena è all’11° posto e migliora di due posizioni, Ravenna al 19° e cresce di 8 posizioni e Rimini al 51° e perde 9 posizioni.

Negli ultimi due anni l’Italia fotografata dai trend della Qualità della vita - dati medi nazionali, messi a confronto con quelli dell’anno precedente - è stata un Paese prima in fase di stallo, apparentemente indeciso sul dove andare e non solo sul come farlo, e poi spaccata da disuguaglianze sempre più marcate.

Dall’edizione 2025 dell’indagine sul benessere nei territori, invece, emerge il ritratto di un Paese che ci prova e, su alcuni fronti, registra una serie di miglioramenti: nelle retribuzioni, nota dolente anche nel confronto europeo; nell’occupazione; nella sostenibilità. Dati che non bastano a sanare gap strutturali né a invertire dinamiche complesse e radicate, ma segnano un primo passo.