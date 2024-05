Professore trovato morto in casa a Rimini: aveva 45 anni

Non si era presentato all’appuntamento, non rispondeva né al telefono né al citofono. Una circostanza strana per un uomo puntuale e preciso come lui.

Quando martedì scorso la polizia ha forzato la porta d’ingresso dell’abitazione in via Flaminia, la più tragica delle ipotesi è diventata certezza. L’hanno ritrovato in casa senza vita, il 30 aprile scorso, il professore Antonio Bonifati, insegnante dell’istituto Einaudi - Molari di Rimini e Santarcangelo.

Tragica fatalità

Nessun segno di effrazione o di intrusione da parte di terzi, secondo la polizia di Stato intervenuta sul posto. Morte per cause naturali, anche secondo il medico legale che per primo ha ispezionato la salma del professore che pare da tempo soffrisse di una patologia seria. Martedì scorso, quindi, nel primo pomeriggio la persona con la quale il docente aveva un appuntamento, non vedendolo e non sentendolo al telefono, si è recata presso il suo domicilio in via Flaminia, di fianco al ristorante San Giovanni, e dopo aver provato a suonare ripetutamente il campanello ha chiesto aiuto chiamando il 113.

Sul posto la polizia ha svolto i rilievi del caso dando notizia alla magistratura, allertando il medico legale, e avvisando i parenti che vivono a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Gli agenti hanno sentito i vicini di casa che non lo vedevano dal giorno prima. Bonifati teneva i corsi serali per l’istituto Einaudi, oltre a coprire le supplenze di italiano e storia. Aveva anche insegnato al Marco Polo di Rimini.

Il dolore della scuola

«La nostra comunità scolastica ricorda con grande affetto il professor Antonio Bonifati prematuramente scomparso e porge sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno amato», dicono dall’istituto scolastico Marco Polo. «Il prof Bonifati si è sempre distinto per professionalità, competenza, umanità ponendosi come punto di riferimento per la realizzazione di una scuola attiva e inclusiva. Il suo sorriso e i suoi modi gentili resteranno per sempre vivi in noi e nelle persone che hanno avuto il privilegio di incontrarlo nella loro vita». La comunità scolastica dell’istituto “Einaudi-Molari” - si legge sul sito del Ministero dell’istruzione - si unisce al dolore dei familiari del professor Antonio Bonifati, prematuramente scomparso, ricordandolo con affetto e stima per le sue doti umane e professionali”.

Gli amici, i colleghi e gli studenti si sono riuniti in preghiera giovedì sera alla chiesa di San Girolamo in viale Principe Amedeo a Rimini.

Il docente il 2 maggio avrebbe compiuto 46 anni: questa mattina la salma ritornerà nella sua casa di Castrovillari per il rito funebre.